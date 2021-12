Tudo por um centroavante: torcedores do Palmeiras enviam pix para Leila Pereira

A coletiva de apresentação da nova presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi marcada por um momento inusitado. Isto porque a nova mandatária do clube teve vazado seus dados pessoais durante sua cerimônia, principalmente seu CPF (cadastro de pessoa física), gerando assim diversas transferências pix para sua conta.

Porém, o mais inusitado foi o pedido dos palmeirenses ao enviar uma mensagem junto com o valor depositado, já que essa forma de transferências permite um envio de recados, pedindo a contratação de um centroavante para equipe.

Ainda assim, a presidente tratou o assunto com bom humor, e ainda convidou esses torcedores para se tornarem sócios do clube.

"O nosso torcedor é fantástico. Quando foi divulgado meu endereço e CPF, eu recebi centenas de pix. Quando eu vi, achei que era hacker. São torcedores depositando na minha conta, para que eu traga um centroavante."

"Foi uma coisa inusitada e o torcedor é fantástico. Estou com o dinheiro na minha conta e vou reverter esse valor para o Palmeiras. Peço ao torcedor, se quiser ajudar o Palmeiras, entre agora no site do Avanti e se inscreva no nosso programa de sócio-torcedor", afirmou Leila.

"Podem ajudar o Palmeiras se inscrevendo no programa de sócios. Vamos dobrar nosso número. Hoje estamos com 40 mil sócios, vamos dobrar! O valor do sócio Avanti é 100% revertido para aquisição de jogadores."

"Você, torcedor que mandou um pix, inscreva-se no programa, que você ajuda diretamente o nosso futebol", completou.

A presidente confirmou que o Palmeiras está atrás de novos reforços, além de um centroavante. Além disso, ela reforçou a posição do clube quanto ao mercado, dizendo que não deve buscar jogadores medalhões, caros, e de mais idade.

Maior emoção de minha vida! Primeira Mulher Presidente do Palmeiras! 💚🍾💚🍾💚🍾💚🍾💚

📸 forzapalestrina ! pic.twitter.com/NiMWcaJiUh — Leila Pereira (@leilapereiralp) December 16, 2021

"Eu estou aqui para administrar o Palmeiras. As questões técnicas sempre passarão pela comissão técnica, direção de futebol, pelos analistas de desempenhos, scout, a presidente jamais vai decidir isoladamente."

"Estou aqui para que toda a decisão seja tomada em conjunto. A minha decisão sempre será baseada em um estudo técnico. Não só centroavante, procuramos outras posições."

"O objetivo é investir em jovens que deem retorno esportivo e financeiro, que em um futuro, se precisarmos vendê-los, isto retorne em investimento para o clube. O torcedor precisa entender que este é nosso objetivo, investir em reforços jovens com retorno esportivo."

Leila Pereira, que sucede Maurício Galiotte, é uma das principais patrocinadoras do clube e assume a presidência do Palmeiras pelos próximos três anos.