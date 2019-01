Tuchel diz que Neymar sentiu o baque após lesão no PSG

O treinador alemão lamentou o desfalque do brasileiro, ainda sem prazo para retornar aos gramados

Técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel preferiu não dar detalhes da lesão sofrida por Neymar no quinto metatarso de seu pé direito no duelo contra o Strasbourg, na última quarta-feira (23), em duelo válido pela Copa da França.

Perguntado sobre o tempo previsto para o retorno do brasileiro, o alemão desconversou: "O clube comunicou a lesão e não posso dizer mais nada. Ele começou a se tratar essa semana e o tempo dele depende da evolução. Ainda é muito cedo para dizer o que vai se fazer. Tudo é possível. Imagino que na próxima semana a gente possa detalhar mais", disse em entrevista coletiva neste sábado (26).

Ao contrário do que aconteceu há pouco mais de um ano, desta vez a expectativa é de que o tempo de recuperação seja menor. Especula-se que Neymar possa voltar a campo em um mês para ajudar o seu time no duelo contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Champions League.

@TTuchelofficial : "O fato de @neymarjr e Marco estarem lesionados é uma situação triste para nós. Precisamos encontrar soluções coletivamente para continuar vencendo. " pic.twitter.com/PQLFNzAHWO — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) 26 de janeiro de 2019

Enquanto isso, de acordo com Tuchel, o que dá para notar é a tristeza do brasileiro com mais uma lesão: "Neymar está triste, e eu estou triste. Isso é claro. Jogador de qualidade enorme, extraordinário. Nos faz muita falta e é difícil encontrar uma solução sem ele”, concluiu.

Quem também lamentou a situação foi o zagueiro Thiago Silva: "Estou muito triste pelo Neymar. Espero que ele possa voltar em breve. (...) É sempre difícil perder jogadores importantes como Neymar e Marco. Somos mentalmente fortes, temos outros jogadores talentosos que podem fazer o trabalho".