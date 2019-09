Tuchel confirma Neymar em jogo do PSG neste sábado: "jogar e morar em Paris não é difícil"

Técnico alemão não disse se o brasileiro já começará jogando como titular, mas avisou que Neymar está relacionado

O técnico do , Thomas Tuchel, confirmou nesta sexta-feira (13) que Neymar está disponível para a partida contra o Strasbourg, que acontece neste sábado (14), às 12h30 (de Brasília), no Parc de Princes. Perguntado sobre toda a novela envolvendo o brasileiro, o treinador afirmou que "a vida não é muito difícil para Neymar. Jogar e morar em Paris não é muito difícil", e complementou com a confirmação de que ele deve fazer parte do time que encara o pela .

"Agora está tudo claro. Conhecemos nosso grupo. Eu estou muito feliz temos uma grande equipe com muitos jogadores que têm personalidade, caráter e experiência. Temos Ney no nosso grupo, com certeza. Ele pode se concentrar agora também. Ele sente falta de Edi [Cavani], ele sente falta de Kylian [Mbappé]. É necessário que ele retorne. Ele é jogador do PSG e está disponível para amanhã. E ele está pronto para jogar", afirmou Tuchel em entrevista coletiva.

O treinador não confirmou se o brasileiro chega para jogar como titular, mas com as ausências de Cavani e Mbappé é bem possível que ele já saia jogando a partir do primeiro minuto.

Neymar vai voltar a campo com pressão. Toda a novela envolvendo a possível saída do jogador causou grande desconforto em Paris. Em uma partida do PSG, vários torcedores se organizaram para entoar cânticos ofensivos ao atacante brasileiro. Sobre esse episódio, Tuchel disse que não pode controlar a torcida.

"Eu entendo que nem todos os torcedores estão felizes com esta situação, com o que aconteceu. Mas eu não posso controlá-los. A única coisa que posso controlar é o que acontece na minha equipe. Ney é nosso jogador e precisamos manter o foco nesse assunto. Amanhã (sábado), vamos ver. Eu não espero nada. Ele é jogador do PSG e tenho certeza de que ele nos ajudará a alcançar nossos objetivos, e o primeiro é vencer o Strasbourg", falou o treinador.