Neymar deve esperar recepção hostil em retorno ao PSG, diz jornal

Embora o jogador pareça pronto para voltar ao PSG, declarações de seu pai retomam clima tenso; clube está tentando normalizar a situação

Sem jogar pelo desde 11 de maio, Neymar já perdeu quatro jogos da nesta temporada. A decisão de escalá-lo ou não no sábado, quando os parisienses recebem o no Parque dos Príncipes, cabe somente a Thomas Tuchel. Neymar pode receber uma recepção hostil como foi no primeiro jogo da equipe na temporada, quando torcedores do próprio PSG o ofenderam e pediram sua saída.

A diretoria do clube cogita preservá-lo em mais um jogo e deixá-lo estrear somente fora de casa, contra um dos maiores rivais do PSG, o , na próxima rodada da Ligue 1. De acordo com o Le Parisien, a cúpula do clube não tomou nenhuma iniciativa para tentar apaziguar a situação com as lideranças dos Ultras do PSG, então vaias e xingamentos ao brasileiro já são aguardadas.

Vale lembrar que entre esses jogos do ,o Paris Saint Germain enfrenta o , pela . Neymar foi suspenso por três jogos pela UEFA após xingamentos em uma rede social ao árbitro da partida entre PSG e e é desfalque na competição europeia.

Até mesmo a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, pressionou o brasileiro. Ao canal de televisão Télé-Loisirs, ela afirmou que “se Neymar nos der tudo o que ele pode nos dar, acho que tudo será perdoado”.

Os mais otimistas pensam que as performances de Neymar ao longo da temporada se forem boas, principalmente neste recomeço, podem reconquistar a torcida. O que internamente se trabalha é para que a imagem de pai e filho fiquem o mais dissociadas possível.

Setembro ainda nem chegou na metade mas o pai do atleta já está pensando em julho e agosto do ano que vem. “As negociações entre PSG e não acabaram”, afirmou Neymar Pai, explodindo mais uma bomba após três meses de guerra entre seu filho e o Paris Saint Germain.

Além do que foi dito, o momento de falar isso não foi dos melhores, já que Neymar Jr. finalmente parece pronto para estrear nesta temporada pelo PSG. Ele pode jogar no sábado.

“Ele era feliz em Barcelona”, disse o pai e empresário do camisa 10 em uma entrevista para a Fox Sports . As declarações vem justamente quando o jogador tenta uma reaproximação com a normalidade em Paris, principalmente após as duas boas atuações com a seleção brasileira. Ele já retornou a Paris depois da derrota do Brasil para o Peru por 1 a 0, em Los Angeles.

O Barcelona apenas assiste a tudo isso esperando o fim da temporada para tentar contratá-lo novamente, segundo o próprio diretor do clube catalão disse. “Enquanto ele quiser voltar, faremos o possível para retornar. Ele é um jogador excepcional que quer vir para o Barça”, disse Javier Bordas a EFE.

Mesmo em meio a tanta turbulência, segundo o Le Parisien uma fonte próxima ao jogador garantiu que Neymar está focado no PSG e que ele está determinado a fazer uma ótima temporada.