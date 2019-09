Sem Neymar e Mbappé, PSG deve ter retorno de Cavani contra o Real na Liga dos Campeões

Time francês chega para a primeira rodada da competição internacional com desfalques

O PSG começou a temporada já com vários desfalques. O time francês não pode contar com Neymar, que viveu uma longa novela sobre uma possível saída e cumpre suspensão. Além disso, Kylian Mbappé e Edinson Cavani se lesionaram no fim de agosto. O atacante uruguaio, porém, está próximo de retornar ao campo e pode reforçar a equipe contra o , pela primeira rodada da .

No boletim médico divulgado pelo lê-se: "Edinson Cavani: retomada gradual do treinamento nesta semana. Kylian Mbappé: bom progresso com retorno ao treinamento progressivo na próxima semana".

A possibilidade de Mbappé se recuperar a tempo e enfrentar os Blancos é baixa, pois o jogo acontece já na próxima quarta-feira (18), às 16h (de Brasília). O Real Madrid, por sua vez, não poderá contar com o atual melhor do mundo Luka Modric, também por lesão. Ainda assim, embora o PSG não conte com o francês, o clube ainda não descartou completamente a possibilidade de contar com o melhor jogador jovem da de 2018.

Já Cavani deve, pelo menos, fazer parte dos relacionados para o jogo e pode começar a partida no banco de reservas.