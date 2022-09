PSG x Brest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Brigando pela liderança da Ligue 1, os parisienses entram em campo neste sábado (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Atual campeão da Ligue 1, o PSG entra em campo contra o Brest neste sábado (10), às 12h (de Brasília), no Parc des Princes, pela sétima rodada do Campeonato Francês, tentando manter a sua posição liderança. Atualmente, soma os mesmos 16 pontos que o Olympique de Marselha. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre a Juventus por 2 a 1 na rodada de estreia da Champions League, o PSG volta as atenções para o Francês.

Para o confronto, o técnico Galtier não deve mexer muito na equipe. Assim, Gianluigi Donnarumma pode seguir no gol, enquanto Sergio Ramos, Marquinhos e Presnel Kimpembe vão continuar na defesa.

Apesar de Mbappé novamente virar alvo de questionamentos, - não tocou para Neymar em uma chance clara de gol no meio de semana - o ataque deve se manter com a dupla ao lado de Messi.

Do outro lado, o Brest, sem vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Der Zakarian pode fazer algumas mudanças na equipe para neutralizar a ameaça que o adversário representa. Assim, Brendan Chardonnet pode aparecer na zaga ao lado de Christophe Herelle e Achraf Dari.

Escalações:

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

Escalação do provável BREST: Bizot; Duverne, Dari, Chardonnet, Herelle, Brassier; Magnetti, Belkebla, Lees-Melou; Honorato, Slimani.

Desfalques

PSG

Julian Draxler e Timothee Pembele, lesionados, estão fora do confronto.

Brest

Noah Fadiga, Jeremy Le Douaron, Steve Mounie e Romain Del Castillo seguem como desfalques do Brest.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: Parc des Princes – Paris, FRA

• Arbitragem: JÉRÉMIE PIGNARD (árbitro), LAURENT CONIGLIO e GUILLAUME DEBART (assistentes), FAOUZI BENCHABANE (quarto árbitro) e LAURENT CONIGLIO

(AVAR)