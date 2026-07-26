O lateral esquerdo Álvaro Carreras, de 23 anos, enfrenta um futuro incerto no Real Madrid, apenas um ano depois de ter chegado do Benfica por 50 milhões de euros, em meio ao crescente interesse do Chelsea em contratá-lo.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou que o clube merengue estuda dispensar o jogador espanhol, no âmbito do seu plano para abrir espaço a novas contratações, sobretudo depois de completar o plantel com 25 jogadores, ao mesmo tempo que prosseguem as negociações para a contratação do costa-marfinense Yan Diomandé, do Leipzig, além de não ter abandonado a ideia de contratar Rodri.

De titular a suplente

A chegada de Carreras sob o comando do antigo treinador Xabi Alonso foi bastante tranquila, tendo ele garantido um lugar de titular durante todo o período de Alonso no banco da equipa até ao início de janeiro passado. No entanto, a chegada de Álvaro Arbeloa para o suceder complicou as coisas, uma vez que terminou a temporada sentado no banco em favor de Fran García.

A temporada atual não se afigura mais promissora para o jogador, cujo contrato se estende até junho de 2031, sobretudo após a chegada de Marc Cucurella, campeão do mundo, o que o deixará praticamente confinado ao banco de suplentes de forma permanente.

Um negócio vantajoso para todas as partes

Neste contexto, o Chelsea, comandado pelo seu treinador Xabi Alonso, tem manifestado interesse recorrente em contratar Carreras, num passo que poderá ser vantajoso para todas as partes. Por um lado, o clube inglês preencheria o vazio deixado por Cucurella após a sua transferência para Madrid; por outro, o jogador espanhol obteria o tempo de jogo que lhe falta na capital espanhola.

O negócio poderá também contribuir para reduzir o custo total de 55 milhões de euros, acrescido de 5 milhões de euros em variáveis, que o Real Madrid pagou para contratar Cucurella ao Chelsea.

As próximas semanas serão marcadas por negociações decisivas entre os dois clubes para definir o desfecho do negócio, num momento em que o treinador José Mourinho procura reestruturar o plantel merengue e reforçá-lo com novas caras que correspondam às suas ambições técnicas.