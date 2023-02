Trio brilha e Corinthians vence o Botafogo-SP com facilidade

Adson, Renato Augusto e Róger Guedes fizeram a diferença diante de mais de 41 mil torcedores, em Itaquera

Neste domingo (5), diante de mais de 41 mil torcedores na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, pela 6ª rodada do Paulistão 2023. Com gols de Róger Guedes e Adson, o Alvinegro conquistou sua terceira vitória consecutiva na competição e lidera o Grupo C.

O triunfo da equipe da zona leste da capital paulista aconteceu de maneira tranquila. Após um primeiro tempo mais intenso, no qual saíram os dois gols, a equipe de Itaquera soube administrar o resultado e não foi ameaçado.

No duelo que contou com dois belos gols, o meia Renato Augusto, mais uma vez, foi o grande maestro da equipe. Ele deu a assistência para o tento de Róger Guedes e deu três passes decisivos, além de ter acertado quatro das cinco bolas longas e invertidas que tentou.

O gol que deu números finais à partida veio após a pressão alta na marcação, que é um dos fundamentos trabalhados por Fernando Lázaro. Adson conseguiu interceptar um passe na entrada da área e chutou forte, sem chances para o goleiro Matheus.

A superioridade do Alvinegro foi tamanha, que teve 69% de posse de bola, finalizou 13 vezes, sendo quatro no alvo, contra apenas cinco do Botafogo, sendo que somente duas foram na direção da meta.

O time da capital trocou impressionantes 775 passes e teve 92% de precisão neles, diferentemente do rival que tentou 348 passes e acertou 85% deles.

Agora, o time paulistano já soma cinco jogos sem perder e vem de três vitórias consecutivas (contra o Guarani, São Paulo e Botafogo).

Líder do grupo C, o Corinthians agora enfrenta o São Bernardo, pela 7ª rodada do Paulistão. O duelo acontece na quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília).