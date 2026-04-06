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Donyell MalenIMAGO
Bart DHanis

Traduzido por

Trecho do jogo Inter x Roma, com Malen em destaque, viraliza: "Que tipo de magia é essa?"

Inter de Milão x Roma
Inter de Milão
Roma
Campeonato Italiano

Yann Sommer foi ovacionado no domingo à noite no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O goleiro da Inter fez uma defesa espetacular em um cabeceio de Donyell Malen, e o lance está dando a volta ao mundo.

O Inter deu um grande passo rumo ao título da Série A no domingo à noite. Com a vitória por 5 a 2 sobre a Roma, o clube está agora nove pontos à frente do segundo colocado, o AC Milan.

Após a partida, Hakan Calhanoglu foi o principal destaque pelo gol de 2 a 1 do Inter. O jogador da seleção turca chutou com força de 35 metros, mandando a bola no ângulo.

O goleiro Sommer também recebeu elogios. No segundo tempo, Malen cabeceou um cruzamento de uma falta indireta rasteira em direção ao gol, e todo o estádio pensou que seria um gol.


Campeonato Italiano
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Inter de Milão
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Sommer, porém, conseguiu tirar a bola da baliza de forma milagrosa, trocando de mão ao mergulhar para alcançar a bola. No X, a defesa do suíço está sendo amplamente compartilhada.

“Que tipo de defesa vudu é essa?”, escreve alguém. Outro se pergunta se Sommer se transformou em Harry Potter.


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