Transferência de Raphinha ao Bayern depende de uma condição

Destaque do Leeds United e das últimas partidas da seleção brasileira, Raphinha já é cobiçado por gigantes da Europa. O mais recente rumor aponta que o Bayern de Munique tem interesse na contratação do atleta, mas há uma condição para que os bávaros invistam, de fato, no brasileiro.

O jornal alemão Sport Bild destaca o interesse do maior campeão da Alemanha, mas aponta que para Raphinha chegar ao Bayern, um dos atacantes pelo lado deve deixar a equipe.

Atualmente, o clube bávaro conta com Kingsley Coman, Leroy Sané e Serge Gnabry para atuar na mesma posição de Raphinha. Gnraby e Coman têm contrato até 2023, enquanto Sané conta com mais quatro anos pela frente e deve ficar na equipe até 2025.

Vale lembrar que um movimento de transferência por Raphinha pode significar um alto investimento para os alemães, já que, de acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do brasileiro é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 257 milhões).

A situação mais indefinida, e que pode representar a maior esperança para o negócio, é Kingsley Coman, que ainda não definiu seu futuro e não acertou sua renovação contratual. Caso ele não assine um novo contrato, é possível que o Bayern venda-o para não perdê-lo de graça na metade de 2023.