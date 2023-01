Tottenham x Portsmouth ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste sábado (7), em Londres; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Portsmouth se enfrentam na manhã deste sábado (7), às 9h30 (de Brasília), no estádio New Tottenham Hotspur, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Buscando encerrar o jejum de 15 anos sem levantar um troféu, o Tottenham volta as atenções para a Copa da Inglaterra após a goleada aplicada sobre o Crystal Palace por 4 a 0 na última rodada da Premier League e no primeiro jogo de 2023.

Para o confronto, o técnico Conte terá o retorno de Yves Bissouma após cumprir suspensão, e pode ser uma das várias mudanças para o Tottenham, que sem dúvida já está de olho no derby do norte de Londres com o Arsenal no próximo dia 15 de janeiro.

Do outro lado, o Portsmouth entrará em campo sob o comando do técnico interino Simon Bassey após a demissão de Danny Cowley. Sem Marlon Pack, suspenso, Jay Mingi é o mais cotado para o time titular.

Em 47 jogos disputados entre as equipes, o Tottenham soma 19 vitórias, contra 13 do Portsmouth, além de 15 empates. No útlimo encontro, válido pela FA Cup 2009/10, o Portsmouth venceu a semifinal na prorrogração por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Tottenham: Forster; Tanganga, Sanchez, Davies; Spence, Bissouma, Sarr, Sessegnon; Gil, Kane, Son.

Escalação do provável Portsmouth: Griffiths; Swanson, Raggett, Morrison, Ogilvie; Hackett, Morrell, Mingi; Koroma, Pigott, Jacobs.

Desfalques

Tottenham

Richarlison, Lucas Moura e Dejan Kulusevski, lesionados, seguem fora, assim como Rodrigo Bentacur, com problema na virilha.

Portsmouth

Marlon Pack, suspenso, é desfalque certo. Dane Scarlett, por questões contratuais, também está fora.

Quando é?