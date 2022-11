Copa da Inglaterra x Copa da Liga: qual a diferença das competições?

Duas das competições mais tradicionais do calendário inglês de futebol são disputadas simultaneamente e possuem características distintas entre si

Tradicionais no calendário inglês de futebol, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga atraem fãs do jogo na Terra da Rainha.

Apesar disso, as duas competições têm suas singularidades que as tornam diferentes entre si. Só para começar, a Copa da Liga, conhecida também como Carabao Cup por questões comerciais, abrange 92 equipes, enquanto a Copa da Inglaterra, FA Cup, recebe 736 times. Para efeitos de comparação, a segunda citada equivale à Copa do Brasil.

Há outros aspectos que diferenciam as duas e que são destacáveis. Então fique atento e veja o quanto há de peculiaridades entre os torneios mais populares de Inglaterra e País de Gales.

COPA DA INGLATERRA





Organizada pela Federação Inglesa de Futebol (FA) desde a temporada 1871/72, sendo ela a competição de clubes mais antiga do mundo ainda em disputa, a FA Cup reúne 736 equipes da Inglaterra, País de Gales e da Ilha de Guernsey que disputam as quatro principais divisões dos campeonatos nacionais e as competições nos níveis semiprofissionais que estão abaixo da League Two, a quarta divisão do futebol inglês.

O torneio dá ao campeão uma vaga na Europa League e tem a sua final disputada anualmente no Estádio Wembley. As seis primeiras rodadas do certame reúnem os times das divisões inferiores, enquanto as oito rodadas seguintes já contam com as agremiações da Premier League e da Championship, a segunda divisão inglesa.

A premiação é maior que o torneio vizinho e é tido como "mais democrático" por abranger uma quantidade maior de competidores. Além de disputar a Europa League, o vencedor da FA Cup tem direito a jogar a Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, troféu disputado em partida única na abertura da temporada seguinte e que coloca como concorrente o campeão da Premier League.

Vale destacar que o último campeão da competição, em 2022, foi o Liverpool, quando derrotou o Chelsea nas penalidades por 6 a 5.

COPA DA LIGA (CARABAO CUP)





A Copa da Liga, chamada de Carabao Cup por questões comerciais, é a competição eliminatória que está um nível abaixo da FA Cup. Ela teve sua edição inaugural disputada na campanha de 1960/61 e reúne os 72 clubes que disputam a Premier League, Championship, League One e League Two, ou seja, as quatro principais divisões da pirâmide do futebol inglês, também envolvendo agremiações da própria Inglaterra e País de Gales.

O clube vencedor garante vaga na Europa League da próxima temporada, mas não pode disputar a Community Shield. Por ter menos relevância no cenário futebolístico nacional, a Copa da Liga costuma protagonizar classificações de times com menos expressão em cima de equipes maiores. A copa também tem sua final disputada no Estádio Wembley.

Exatamente por possuir menos times, a duração do torneio é menor. Enquanto a Copa da Inglaterra é disputada normalmente entre agosto e maio, a Copa da Liga tem seus jogos entre agosto e fevereiro. O atual campeão da Carabao Cup de 2022 foi o Liverpool, quando venceu o Chelsea nas penalidades, assim como na FA Cup, mas dessa vez por 11 a 10.