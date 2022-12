Tottenham x Nice ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), em amistoso preparatório para o retorno da temporada europeia; veja como assistir na TV e na internet

Tottenham e Nice entram em campo na tarde desta quarta-feira (21), em Londres, a partir das 16h (de Brasília), em amistoso preparatório para o retorno da temporada europeia. O duelo não será transmitido para o Brasil.

Quarto colocado da Premier League, o Tottenham quer aproveitar para fazer os últimos ajustes antes do retorno da temporada. Os Spurs devem ter os retornos de Pape Sarr, Eric Dier, Harry Kane, Son Heung-min e Pierre-Emile Hojbjerg, que disputaram a Copa do Mundo, enquanto Lloris, Romero e Perisic descansam após o Mundial.

Do outro lado, o Nice é o nono colocado da Ligue 1 e sabe que precisará voltar com força total para brigar por uma vaga nas competições europeias. Bulka, com lesão no ombro, é fesfalques no time francês.

Escalações:

Escalação do provável Tottenham: Austin; Tanganga, Sanchez, Lenglet; Spence, Skipp, White, Bissouma, Doherty; Kulusevski, Gil.

Escalação do provável Nice: Schmeichel; Atal, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Thuram, Rosario, Brahimi; Pepe, Laborde.

Desfalques

Tottenham

Lloris, Romero e Perisic descansam após a Copa do Mundo.

Nice

Marcin Bulka está com lesão no ombro.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Tottenham Stadium, Londres - ING