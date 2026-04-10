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Muhammad Sharaf Eldeen

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Total sigilo... Como o Barcelona está negociando com Álvarez longe dos olhos do Atlético?

Barcelona x Espanyol
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Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
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J. Alvarez
Espanha
Argentina

O clube catalão definiu sua principal opção ofensiva

O atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, não descarta nenhuma possibilidade, e seu futuro continua incerto; no entanto, no Barcelona, a decisão já foi tomada, e o argentino continua sendo a principal prioridade para a contratação de um atacante neste verão.

De acordo como jornal catalão “SPORT”, o gol de Álvarez em cobrança de falta contra o Barcelona, durante a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, não foi senão uma confirmação de seu talento, que o Barça conhece bem; esse gol não surpreendeu ninguém no clube, já que acompanham sua evolução de perto há anos.

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Desde o início da temporada, a comunicação tem sido constante entre os agentes do jogador e a diretoria esportiva do Barcelona, embora sempre em total sigilo, já que tanto os agentes quanto o diretor esportivo, Deco, se empenham em evitar qualquer aparição na mídia que possa causar agitação no elenco do Atlético de Madrid.

O relatório indicou que todas as conversas ocorreram por telefone, já que a confidencialidade é de extrema importância.

Apesar da grande quantidade de jogos do Barcelona e do Atlético nesta temporada, não houve nenhuma reunião presencial. Houve rumores de uma reunião na Arábia Saudita, mas isso foi rapidamente desmentido.

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