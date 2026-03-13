Torino x Parma 4 x 1: o placar

Torino x Parma 4 x 1





Gols: 3' do 1º tempo Simeone, 20' do 1º tempo Pellegrino, 10' do 2º tempo Ilkhan, Keita (contra), 46' do 2º tempo Zapata





TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (a partir dos 48' do segundo tempo, Marianucci); Pedersen, Ilkhan (a partir dos 30' do 2º tempo Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (a partir dos 48' do 2º tempo Anjorin); Adams (a partir dos 17' do 2º tempo Zapata), Simeone (a partir dos 30' do 2º tempo Kulenovic). Técnico: D'Aversa.





PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (a partir dos 18' do segundo tempo Valenti), Circati; Cremaschi (a partir dos 11' do 1º tempo, Britschgi) (a partir dos 33' do 2º tempo, Ondrejka), Ordonez (a partir dos 18' do 2º tempo, Oristanio), Keita (a partir dos 18' do 2º tempo, Estevez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Técnico: Cuesta.





Árbitro: Maresca





Cartões amarelos: 14' do segundo tempo Ordonez, 14' do segundo tempo Del Prato, 32' do segundo tempo Strefezza, 40' do segundo tempo Kulenovic.



