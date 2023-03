Torino x Napoli ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 27ª rodada do Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

O Napoli visita o Torino na manhã deste domingo (19), no Estádio Olímpico de Turim, a partir das 11h (de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação às quartas de final da Champions League, após eliminar o Frankfurt por 5 a 0 (placar agregado), o Napoli volta as atenções para a Serie A italiana. No momento, é líder isolado, com 68 pontos (22 vitórias, dois empates e duas derrotas). Aproveitamento de 87%, enquanto o Torino, aparece no meio da tabela, com 37 pontos, e chega embalado com duas vitórias consecutivas.

Em 149 jogos disputados entre as equipes, o Napoli registra 51 vitórias, contra 39 do Torino, além de 59 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Serie A italiana 2022/23, o Napoli venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Miranchuk, Sanabria.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Torino

Valentino Lazaro e David Zima seguem lesionados.

Quando é?