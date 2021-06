Oitavas de final da Copa Sul-Americana 2021: jogos, datas, onde assistir e mais

Confira todas as informações sobre o início do mata-mata da competição, que tem Grêmio, Red Bull Bragantino, Athletico e Santos sonhando com a taça

A fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021 chegou ao fim. Os 16 times classificados já são conhecidos, sendo oito deles os primeiros colocados em seus chaveamentos e os demais são os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal já adianta tudo o que você precisa saber sobre o início do mata-mata da Sul-Americana 2021, que terminará na grande final em Montevidéu, no Uruguai.

Confira, a seguir, mais informações sobre a primeira etapa do mata-mata sul-americano.

Os classificados para as oitavas de final da Sul-Americana 2021

Essas são as equipes que garantiram vagas nas oitavas de final:

Grêmio

Athletico-PR

Independiente-ARG

Peñarol-URU

Libertad-PAR

Redl Bull Bragantino

Rosario Central-ARG

Arsenal de Sarandí-ARG

Deportivo Táchira-VEN

LDU-EQU

Nacional-URU

Junior Barranquilla-COL

Santos

Independiente del Valle-EQU

América de Cali-COL

Sporting Cristal-PER

Quando será e como funciona o sorteio das oitavas de final da Sul-Americana 2021?

O sorteio que define os confrontos das oitas de final da Sul-Americana, bem como o chaveamento para as outras fases de mata-mata, será realizado pela Conmebol.

Os classificados serão divididos em dois potes: no pote A, serão colocados os times que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos da Copa Sul-Americana; no pote B, estarão os times que garantiram vaga como terceiros colocados na Copa Libertadores 2021. Não há qualquer outro tipo de direcionamento no sorteio. Ou seja, equipes do mesmo país podem ser adversárias nas oitavas de final.

No pote A estão: Grêmio, Athletico-PR, Independiente-ARG, Peñarol-URU, Libertad-PAR, Redl Bull Bragantino, Rosario Central-ARG e Arsenal de Sarandí-ARG.

No pote B estão: Deportivo Táchira-VEN, LDU-EQU, Nacional-URU, Junior Barranquilla-COL, Santos, Independiente del Valle-EQU, América de Cali-COL, Sporting Cristal-PER.

O chaveamento será o seguinte:

Para as quartas de final:

Mais artigos abaixo

S1 - Vencedor A x Vencedor H

S2 - Vencedor B x Vencedor G

S3 - Vencedor C x Vencedor F

S4 - Vencedor D x Vencedor E

Para as semifinais:

F1- S1 x S4

F2 - S2 x S3

Para a final:

F1 x F2

Quando serão disputadas as partidas?

As partidas de ida das oitavas de final da Libertadores estão programadas para a semana do dia 14 de julho, uma quarta-feira. Ou seja, os jogos devem ser divididos entre os dias 13 (terça), 14 (quarta) e 15 (quinta).

Já as partidas de volta devem acontecer duas semanas depois, entre os dias 20 (terça), 21 (quarta) e 22 de julho (quinta-feira).

Como cada um dos times se classificou?

Grupo A

Sul-Americana: O Rosario Central deixou para trás Huachipato, San Lorenzo e 12 de Octubre.

Libertadores: O Independiente del Valle foi o terceiro colocado no grupo com Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario-PER.

Grupo B

Sul-Americana: O Independiente superou Montevideo City Torque, Bahia e Guabirá

Libertadores: Deportivo Táchira foi o terceiro colocado no chaveamento com Internacional, Olimpia e Always Ready.

Grupo C

Sul-Americana: Superando Ceará, Bolívar e Jorge Wilstermann, o Arsenal de Sarandí avançou.

Libertadores: O Santos ficou em terceiro no chaveamento com Barcelona e Boca Juniors, além do The Strongest.

Grupo D

Sul-Americana: Invicto, o Athletico-PR passou por Melgar, Aucas e Metropolitanos.

Libertadores: No grupo com River Plate, Fluminense e Santa Fé, o Junior ficou em terceiro.

Grupo E

Sul-Americana: O gigante Peñarol superou Corinthians, River Plate-PAR e Sport Huancayo.

Libertadores: No chaveamento com Racing, São Paulo e Rentistas, o Sporting Cristal ficou na terceira posição.

Grupo F

Sul-Americana: Libertad foi o líder da chave com Atlético-GO, Newell's e Palestino

Libertadores: O Nacional ficou na terceira colocação no grupo com Argentinos Juniors, Atlético Nacional e Universidad Católica.

Grupo G

Sul-Americana: O Red Bull Bragantino garantiu sua vaga na última rodada em um grupo com Emelec, Talleres e Tolima.

Libertadores: A LDU não superou Flamengo e Vélez e ficou na terceira posição do grupo que ainda tinha o La Calera.

Grupo H

Sul-Americana: O Grêmio avançou de forma invicta contra Lanús, La Equidad e Aragua.

Libertadores: No grupo dominado por Atlético-MG e Cerro Porteño, o América de Cali ficou com a terceira posição superando o La Guaira.