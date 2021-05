Torcida do Valladolid protesta e pede reunião com Ronaldo Fenômeno

As chances da equipe permanecer na La Liga são ínfimas e parte da torcida já culpa o brasileiro pela eventual queda

Fenômeno nos gramados, mas sem tanta sorte como dirigente? Parece ser esse o resumo da nova empreitada de Ronaldo Fenômeno como presidente do Real Valladolid.

Na 19ª colocação do Campeonato Espanhol, os "pucelanos" estão virtualmente rebaixados para a segunda divisão: para não caírem, precisam bater o Atlético de Madrid, líder do campeonato e justamente a uma vitória do título, e torcer para que tanto Elche e Huesca não pontuem contra Athletic Bilbao e Valencia, respectivamente.

A combinação dos três resultados é extremamente improvável, e alguns torcedores já dão o Valladolid como rebaixado. E é óbvio que uma temporada fracassada recai negativamente sobre o dono e presidente do clube, Ronaldo Fenômeno.

Ronaldo junto de Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona (FOTO: Getty Images)

É por isso, então, que a federação das torcidas organizadas do Real Valladolid pediu, em comunicado oficial, uma reunião com o brasileiro para tratar sobre o futuro do clube.

"Através desta carta, solicitamos uma reunião entre os presidentes das torcidas organizadas e Ronaldo Nazário de Lima, atual presidente do clube e o mais responsável pelo futuro próximo da nossa equipe." requisitou a chamada "Federación de Peñas del Real Valladolid". "Nossa intenção é mostrar o desconforto com o que acreditamos ser uma completa negligência sobre as decisões que corresponderam ao âmbito esportivo nesta temporada, resultando no rebaixamento iminente da equipe."

"Acreditamos que ele [Ronaldo] deve dar as explicações necessárias sobre o futuro imediato do clube. Queremos saber quais são suas intenções quanto ao planejamento econômico e esportivo do Real Valladolid no curto prazo. Tudo isso baseado no objetivo de poder devolver um clube histórico como o nosso ao lugar que ele merece, a primeira divisão."

Resta saber agora se o ex-jogador conseguirá dar uma das suas e "driblar" a indignação de parte da torcida do Valladolid, que também criticou a dedicação dos jogadores no duelo diante da Real Sociedad, já que a derrota praticamente sacramentou o rebaixamento dos pucelanos. A dois dias de uma partida que deve determinar também o campeão espanhol, parte da torcida do clube, então, parece já ter abandonado as esperanças de permanecer na La Liga. Boa notícia para o Atleti?

Valladolid e Atlético de Madrid entram em campo neste sábado (22), às 13h (de Brasília), no estádio José Zorrilla. O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada.