Time de Ronaldo pode tirar taça do Atleti e fazer Real Madrid ser campeão espanhol

Valladolid será adversário dos Colchoneros e podem dar aquela "força" aos Merengues

O Campeonato Espanhol chega à sua rodada derradeira com Atlético de Madrid e Real Madrid lutando pela taça, e com uma equipe hoje gerida por um ex-Merengue podendo ter participação direta no vencedor da disputa.

Isso porque o Real Valladolid, que tem em Ronaldo Fenômeno o seu principal acionista, será o adversário dos Colchoneros na última rodada La Liga, com o duelo sendo disputado no estádio Mendizorroza. Além disso, o time luta contra o rebaixamento e precisa desesperadamente de uma vitória para tentar escapar da degola.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Dessa forma, o Atlético de Madrid, líder com 83 pontos, pode ver seus planos ruírem caso não somem os três pontos fora de casa.

E o Real Madrid?



(Foto: Getty Images)

Na vice-liderança com 81 pontos, o Real Madrid jogará em casa com o Villarreal no estádio Alfredo Di Stéfano. Para ficarem com o título, os Merengues precisam vencer e torcer, então, por uma "força" do time de seu ex-jogador e ídolo.

Vale lembrar, no entanto, que o Villarreal ainda briga por uma vaga na Europa League e, por isso, brigará até o final por pontos no Alfredo Di Stéfano.

Ou seja, a última rodada da La Liga promete e você acompanha todas as informações do campeonato aqui na Goal.