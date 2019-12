Torcida do Flamengo se revolta com Abel Braga por cobrar prêmio por títulos

Abel é o novo treinador do rival, Vasco da Gama e teria entrado na Justiça para receber prêmios pelos títulos que o Fla conquistou sob Jorge Jesus

Abel Braga continua na boca dos flamenguistas. Muito criticado em sua passagem recente pelo , Abel diz que o sucesso de Jorge Jesus à frente do time carioca foi uma finalização do trabalho iniciado por ele no começo de 2019. Depois desse episódio, o treinador teria entrado na Justiça para cobrar bônus dos títulos conquistados, de acordo com o jornal Extra.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

O caso foi passado para Paulo Reis, advogado do , e pode ter desdobramentos a partir do começo de 2020.

A torcida do , porém, demonstrou raiva com a situação e deixou isso bem claro nas redes sociais, também usando ironias. Veja algumas reações à notícia.

— Bi da Liberta e 7x Brasileiro (@FLAFANATICS) December 23, 2019

— Marcelo Fraga (@Marcelo_Fraga) December 23, 2019

— Augusto Fonseca (@Augusto_1411) December 23, 2019

— Iѕαιαѕ Andrαde (@isaiasandradde) December 23, 2019