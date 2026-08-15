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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Torcida do Chelsea ataca sua estrela por causa de Real Madrid e City

Mercado da bola
Chelsea x Real Sociedad
Chelsea
Real Sociedad
Amistosos de clubes
Fulham x Chelsea
Fulham
Premier League
E. Fernandez
Manchester City x Bournemouth
Manchester City
Bournemouth
Arsenal x Manchester City
Arsenal
Supercopa da Inglaterra
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Schalke x Real Madrid
Schalke
England
Espanha
Argentina
Wales
Alemanha

O argentino insinuou seu desejo de deixar o clube

O argentino Enzo Fernández foi alvo de vaias por parte de alguns torcedores do Chelsea, durante o amistoso diante da Real Sociedad, neste sábado, que os Blues venceram por 3 a 1 no estádio Stamford Bridge, na última partida preparatória da equipe antes do início da nova temporada.

Fernández entrou aos 64 minutos no lugar de Reece James, que lhe entregou a braçadeira de capitão antes de deixar o campo.

Porém, a entrada do meio-campista argentino foi recebida com vaias de parte da torcida, segundo a rede "RMC" francesa, apesar de ter sido sua primeira participação com o Chelsea após o retorno da Copa do Mundo, na qual a Argentina perdeu a final para a Espanha por 1 a 0.

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Por outro lado, um outro grupo de torcedores do Chelsea fez questão de dar as boas-vindas a Fernández e aplaudi-lo em sua entrada, antes que a intensidade das vaias diminuísse gradualmente com o decorrer da partida.

E, segundo a rede "Sky Sports", a reação da torcida acabou por se transformar no canto "Oh, Enzo Fernández".

A recepção negativa a Fernández veio no contexto de um clima de irritação entre parte da torcida do Chelsea, que responsabiliza o jogador por seu desejo de deixar o clube neste verão, sobretudo após o fracasso da equipe em se classificar para a Liga dos Campeões da Europa.

Fernández havia provocado polêmica no início deste verão, após falar sobre seu desejo de jogar pelo Real Madrid um dia, declarações que levaram à sua exclusão da equipe em duas partidas.

E, nos últimos dias, o Manchester City entrou na disputa pelo interesse em Fernández, diante da possibilidade da saída de Rodri para o Barcelona, enquanto seu ex-treinador no Chelsea, Enzo Maresca, é um dos maiores admiradores de suas qualidades.

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