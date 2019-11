Torcedores do Boca provocam River Plate imitando Gabigol

Torcida do Boca Juniors não perdoou o rival River Plate após perder de virada para o Flamengo na final da Libertadores.

Um fim de semana para se esquecer para os torcedores do . O time superava por 1 a 0 o na final da 2019 quando Gabigol e companhia reagiram e viraram a partida, sagrando o rubro-negro campeão. Após o vice-campeonato, o River Plate teve ainda que suportar provocações da torcida do maior rival, o .

Os torcedores rivais utilizaram a tradicional comemoração do artilheiro Gabigol para provocar o River Plate. O gesto, assim como a frase "hoje tem gol do Gabigol", se popularizaram com após a temporada fantástica do rubro-negro no ano de 2019.

¿NACE UN HIT EN LA BOMBONERA? 🤔 "El Gabigol, el Gabigol" 🎶🎵



Los hinchas del Xeneize celebran el triunfo de Flamengo en la final de la Copa Libertadores 🏆 pic.twitter.com/VbSQllaE0J — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 24, 2019

Além da conquista da Copa Libertadores 2019, o Flamengo conquistou neste domingo (24) sem entrar em campo mais um título do Brasileirão. O foi superado pelo em casa pelo placar de 2 a 1 e não pode mais alcançar a equipe comandada por Jorge Jesus.