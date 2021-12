Toni Kroos vira Crocs e mais: namorada de Militão brilha comentando o Real Madrid

O Real Madrid venceu a Inter de Milão por 2x0 nesta terça (7) e garantiu o primeiro do lugar no grupo D da Champions.

Se em campo o alemão Toni Kroos foi um dos nomes da partida, com um golaço de fora da área no primeiro, no Instagram quem bombou foi "Toni Crocs", apelido dado ao craque por Karoline Lima, namorada do zagueiro Eder Militão.

A brasileira viralizou na internet em 2021 com comentários engraçados sobre as partidas do Real Madrid. O destaque fica para as "adaptações" dos nomes dos atletas. O goleiro Courtois virou Curtuá, Benzema virou "Barbudão" e o lateral Carvajal virou "Carnaval".

Em seu perfil do Instagram, Karoline publicou dezenas de Stories, que foram desde o início até o fim da partida. Nas postagens, além de elogiar o companheiro e torcer pelo time espanhol, a influenciadora voltou a brincar com nomes dos atletas.

Desde as táticas de Carlo Ancelotti (que ela comparou a Silvio Santos) até as poses de Eder Militão, tudo foi alvo das brincadeiras de Karoline. Sobrou até para Perisic, da Inter de Milão, que foi chamado de "Paris City".

Nem mesmo quando Militão se envolveu em uma confusão com Nicolo Barella ela perdeu o bom humor. Após o choque do italiano com as pernas do zagueiro, Karoline acusou o rival de ter "acertado o instrumento de trabalho" do companheiro, e completou dizendo "Não sabe brincar, não desce pro play", e chamou Barella, que terminou expulso, de "surtado".

Com o triunfo o Real avança para o mata-mata com apenas uma derrota em seis jogos, e agora aguarda o sorteio das oitavas para descobrir quem enfrenta na fase eliminatória. Mesmo com a derrota a Inter passa como segunda colocada.





