Tocantinópolis x Santa Cruz: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece nesta domingo (14), pelas oitavas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga nas quartas de final, Tocantinópolis e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (14), no João Ribeiro, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Como empataram sem gols no primeiro jogo, quem vencer se classifica para as quartas. Em caso de novo empate a decisão irá para os pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tocantinópolis: Jeferson; Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala; Gustavo Gomes, Alan Maia, Tiago Bagagem e Hiltinho; Bambelo e Éverson Bilau.

Possível escalação do Santa Cruz: Jefferson; Jefferson Feijão, Luan Bueno, Alemão e Ítalo Henrique; Daniel Pereira, João Érick e Anderson Ceará; Hugo Cabral, Raphael Macena e Matheuzinho.

Desfalques da partida

Tocantinópolis:

sem desfalques confirmados

Santa Cruz:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Tocantinópolis x Santa Cruz DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL João Ribeiro - Tocantinopolis, TO HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller (SC)

Quarto árbitro: Dagoberto Silva Modesto (TO)

Últimos resultados e próximos jogos

Tocantinópolis

JOGO CAMPEONATO DATA Tocantinópolis 4 x 1 São Raimundo Série D 30 de julho de 2022 Santa Cruz 0 x 0 Tocantinópolis Série D 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

Santa Cruz

JOGO CAMPEONATO DATA Retrô 1 x 2 Santa Cruz Série D 2 de agosto de 2022 Santa Cruz 0 x 0 Tocantinópolis Série D 7 de agosto de 2022

