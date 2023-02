Tocantinópolis x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Times se enfrentam na terça-feira (28) pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Tocantinópolis e América-MG entram em campo na noite desta terça-feira (28), no estádio João Ribeiro, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Invicto na temporada e líder de seu estadual, o Tocantinópolis conta com o apoio de sua torcida para tentar avançar. O desfalque certo da equipe é Marcinho, lesionado.

Do outro lado, o América-MG também está sem perder na temporada (quatro vitórias e três empates). O Coelho está na primeira posição de seu grupo no mineito e agora busca a vaga na Copa.

Prováveis escalações

Tocantinópolis: Anderson Luiz; Da Silva; Luiz Fernando, Marcondi e Chico Bala; Xaves, Gabriel Caju e Tiago Bagagem; Bilau, Andrezinho e Joel.

América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana (Ricardo Silva), Éder e Nicolas (Marlon); Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Aloísio).

Desfalques

Tocantinópolis

Marcinho está no departamento médico.

América-MG

Martínez, Mateus Gonçalves e Mnikael estão no departamento médico.

Quando é?