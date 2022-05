Título da Premier League permite Guardiola até fazer piada citando o Real Madrid

Com a virada heroica por 3 a 2 sobre o Aston Villa, o Manchester City conquistou mais um título da Premier League. E após todo o sofrimento e tensão no Etihad Stadium neste domingo (22), o técnico Pep Guardiola fez piada com a eliminação para o Real Madrid, na semifinal da Champions League.

Em entrevista coletiva, o técnico foi questionado sobre como os Citizens teriam conseguido a "remontada" e não perdeu a oportunidade: "Eu liguei para o Real Madrid e eles me deram bons conselhos!", disse, arrancando risadas dos presentes na sala.

"Não tinha explicação (o que aconteceu) em Madrid, não tem explicação hoje. É o momento. Às vezes é legal viver esse tipo de situação. Eu tive um sentimento de que isso nos fará mais fortes na próxima temporada", afirmou Guardiola.

O treinador aproveitou a ocasião para exaltar a campanha do Liverpool, concorrente ao título e que ficou um ponto atrás do campeão.

"Klopp disse há alguns dias sobre os vencedores: existem alguns vencedores, mas muitos tentando. Eu amo esse conceito. Eu sou bom tentando. Vou dizer que o Liverpool é perdedor? O que eles fizeram na Premier League nos últimos anos, quando houve um time que foi um centímetro melhor que eles, mas eles são vencedores”, opinou.

"Claro, na nossa sociedade só tem um vencedor e o resto é um desastre. Essa é a mensagem errada para a nova geração", concluiu.