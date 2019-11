Caiu! Fábio Carille não resiste a goleada pelo Flamengo e deixa o comando do Corinthians

Técnico conquistou o tricampeonato Paulista e um Campeonato Brasileiro pelo Alvinegro, que não vence há oito jogos

A goleada sofrida para o Flamengo foi a gota d'água no , que chegou ao oitavo jogo sem vencer e, em entrevista coletiva após o jogo deste domingo (3), o presidente Andrés Sanchez confirmou que Fábio Carille não é mais o treinador do clube e prometeu "mudanças drásticas" para a próxima temporada.

"Comunicar a todos, Carille não é mais treinador do Corinthians, não é o que todos desejavam, mas tivemos que tomar essa decisão", disse Sanchez. "Nós tiramos. Foi uma conversa, toda conversa de demissão é triste, ainda mais de um treinador que tem história grande no Corinthians. Tivemos de tomar essa decisão", continuou.

(Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

O presidente do clube Alvinegro garantiu que haverá alterações no clube para 2020 e que ainda não tem um novo nome para assumir o comando do time. "Vai ficar pouca gente. Nome não vou falar para especular. Vai sair três ou quatro nomes amanhã. Para amanhã vai ser difícil, mas vamos tentar. Vai ter mudanças drásticas", explicou. "Vamos atrás de um treinador, mas não dá para chegar essa semana. Vamos atrás, mas vai sair bastante gente", disse.

Sanches afirmou ainda que a multa rescisória de Fábio Carille não foi conversada e que não deu um motivo único pela decisão da demissão. "A torcida já protestou contra outros treinadores e não tiramos. Não foi pelo protesto, claro que influencia, a imprensa falando que vai cair. Teve vários motivos para chegar nisso. Temos que tocar a vida para frente. Infelizmente chegamos neste ponto por vários motivos. Temos que reagir na quarta-feira. Nos momentos difíceis a nossa torcida nos apoia muito", concluiu.

As passagens de Carille pelo Corinthians:

Fábio Carille comandou o Corinthians em 183 jogos, com 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. O técnico entrou ainda no top-7 dos treinadores da história do clube e conquistou o Brasileirão de 2018 e o tricampeonato paulista (2017, 2018 e 2019).Em 2019, foram 69 jogos, com 27 vitórias, 25 empates e 17 derrotas.

E agora?

O Corinthians recebe o pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro e o auxiliar Fabio Félix deve comandar a equipe. O é o sétimo colocado do Brasileirão, com 45 pontos.