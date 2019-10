Com Carille contestado, Leonardo Jardim e Sylvinho ganham força no Corinthians

Pressão interna por mudança de treinador é cada vez maior no Timão; Tiago Nunes, do Athletico, também agrada

O fraco desempenho do time e as últimas entrevistas de Fábio Carille têm gerado uma grande onda de insatisfação dentro de . O presidente Andrés Sanchez ainda avalia a permanência do treinador para 2020, mas, sabe a Goal , está cada vez mais impaciente e pressionado, tendo, inclusive, já discutido internamente os nomes de três possíveis substítutos: Leonardo Jardim, Sylvinho e Tiago Nunes.

Contestado no , que ocupa apenas a 16ª posição no (duas vitórias em nove rodadas), o português Leonardo Jardim está na corda bamba e, por isso, foi sugerido pelo empresário Fernando Garcia, com quem o mandatário corintiano tem uma relação muito próxima. Inicialmente, os valores envolvidos numa eventual negociação assustaram, mas, numa segunda abordagem, o cenário passou ser visto com bons olhos - no caso, obviamente, de uma demissão na .

Garcia tem contato direto com o italiano Federico Pastorello, que mora em Monaco e trabalha como um dos procuradores de Jardim, cujo contrato com a equipe francesa é válido até junho de 2021. Os dois, aliás, tiveram uma reunião no início de outubro - a situação conturbada no foi um dos principais temas do encontro.

Ano em risco, Timão? "A casinha tá bem fechada, mas..." 🤔 O Carille deixou bem claro: se não melhorar, SC Corinthians Paulista coloca em risco uma vaga na próxima Libertadores ⚠ Publicado por Goal.com Brasil em Segunda-feira, 14 de outubro de 2019

Sylvinho, que recentemente foi dispensado no Lyon, também já foi consultado por pessoas ligadas ao Corinthians. Por ter trabalhado no clube alvinegro, como jogador e depois curiosamente ao lado do próprio Carille como um dos auxiliares de Tite, entre 2013 e 2014, o ex-lateral-esquerdo é muito bem avaliado.

Tiago Nunes, do paranaense, ainda não foi procurado, mas é outro que teve o nome analisado pela diretoria, sendo destacado como um "profissional qualificado de muito futuro". Porém, a cúpula corintiana sabe, por exemplo, que o Furacão, no papel do presidente Mario Celso Petraglia, não vai medir esforços para renovar com o treinador, que tem contrato vigente apenas até dezembro.

Uma mudança no comando técnico do Timão para já, ainda com o Campeonato Brasileiro em disputa, não está totalmente descartada, mas neste momento ainda é vista como "improvável". Andrés Sanchez sempre se mostrou contrário à demissão de treinadores, salvo raras exceções, como aconteceu com Jair Ventura, no fim de 2018.

Mesmo muito criticado em 2011, Tite, vale lembrar, foi mantido pelo presidente, tendo logo no ano seguinte iniciado uma história recheada de conquistas, entre elas a Libertadores e o .