Com futuro incerto de Tiago Nunes, Athletico abre conversas com jovem uruguaio

Paulo Pezzolano, do Liverpool, do Uruguai, é observado há meses pelo Furacão; Pode primeiro assumir o time sub-23

Com a possibilidade de perder Tiago Nunes no fim do ano, o Paranaense está no mercado atrás de um eventual substituto. A Goal apurou que um dos favoritos é o uruguaio Paulo Pezzolano, do , do . As primeiras conversas já foram iniciadas.

Pezzolano, de apenas 36 anos, está sendo monitorado há meses pelo Furacão, que, caso tenha mesmo que realizar uma mudança no comando técnico para 2020, quer manter o perfil de jogo da equipe: futebol ofensivo e de posse de bola.

Há dois anos no papel de treinador principal do Liverpool, Paulo Pezzolano curiosamente já foi jogador do próprio clube paranaense. Chegou no fim de 2005, proveniente do Rentistas, mas não obteve sucesso. Jogou apenas o Estadual de 2006 e foi embora logo em seguida.

A prioridade do Athletico é a renovação de Tiago Nunes, cujo contrato acaba em dezembro. Internamente, no entanto, a permanência do treinador campeão da Copa do de 2019 e da Sul-Americana de 2018 ainda é vista como incerta, muito por conta do forte assédio de outros clubes, principalmente o Corinthians, que demitiu Fábio Carille neste domingo, logo após a derrota para o , por 4 a 1, no Maracanã.

"Tenho uma gratidão, um carinho e um respeito pelo Athletico Paranaense, que me proporcionou isso. A minha preferência é por ficar no Athletico, dar continuidade ao trabalho. É uma coisa que todos os treinadores buscam, de ter continuidade. Agora, também, lógico, temos que avaliar se vão haver outras propostas, outros convites que possam ser tão sedutores", declarou o jovem treinador, de 39 anos, na semana passada, ao falar sobre o futuro.

Ainda que Nunes continue no Furacão na próxima temporada, Paulo Pezzolano pode ser contratado na mesma, inicialmente para assumir a equipe sub-23. A diretoria rubro-negra aposta muito no potencial do uruguaio.