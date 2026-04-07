O jovem jogador do Real Madrid, Thiago Betarsh, superou Raúl González, a lenda do clube merengue, antes do jogo contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

O Real Madrid recebe o seu rival Bayern de Munique no estádio “Santiago Bernabéu” na noite desta terça-feira, pela partida de ida das quartas de final da competição continental, sendo que o jogo decisivo será realizado na Alemanha na próxima semana.

E Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, decidiu colocar Betarsh entre os titulares no jogo de hoje, para registrar um número histórico.

De acordo com a rede “Squawka”, especializada em estatísticas, Betarsh tornou-se o jogador mais jovem do Real Madrid a iniciar uma partida nas quartas de final da Liga dos Campeões, com 18 anos e 247 dias, quebrando o recorde de Raúl, que resistia desde 1996.

Neuer entra para uma lista histórica

Por sua vez, a rede “Opta” informou que Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, fará a sua 136ª partida como titular com a equipe, igualando o número da lenda Lionel Messi, ex-capitão do Barcelona.

Neuer e Messi dividem a segunda colocação na lista de jogadores com mais partidas como titulares por um único clube na competição continental.

Quem lidera essa lista é Iker Casillas, que disputou 149 partidas como titular pelo Real Madrid.

Segundo a rede francesa “Stats Foot”, Neuer fará a sua 69ª partida nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões, igualando o número de Karim Benzema, ex-estrela do Real Madrid.

No topo da lista está Cristiano Ronaldo, ex-artilheiro do Real Madrid, com 85 partidas.

Já o belga Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, fará a sua 100ª partida com o gigante bávaro em todas as competições, desde o início do seu mandato em julho de 2024.

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