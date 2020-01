Thiago Silva, Willian e Fernandinho: só dois anos após a Copa, trio tem contratos no fim

Pilares da seleção de Tite devem ficar livres no mercado: eles cabem no seu time?

Se existisse uma seleção do melhores brasileiros da década que se encerrou com o fim de 2019, Thiago Silva, Fernandinho e Willian estariam entre os cotados para fazer parte da lista. Em 2020, no entanto, os três se encontram na mesma situação: com seus contratos prestes a se encerrar.

Só dois anos atrás, o trio foi parte importante da campanha da seleção brasileira na . Titulares com Tite em 2018, podem eventualmente ficar livres no mercado e até retornar ao . Daniel Alves que o diga.

Nesta temporada que se encerrou, o demonstrou as virtudes de contar com jogadores deste calibre: Filipe Luís e Rafinha ambos chegaram de graça no e solucionaram um problema crônico nas laterais do clube carioca. Assim, fica a especulação: qual será o destinado do trio?

Jogadores de qualidade indiscutível, Thiago Silva, Fernandinho e Willian já foram ou ainda são criticados no Brasil por serem vistos como parte de uma geração que “falhou”. Dito isso, são vistos como pilares em seus times. Veja a situação de cada um dos jogadores:

Thiago Silva, titular indiscutível do já faz uma década, pode não ter seu contrato renovado pelo clube, como informou a Goal em novembro. Apesar de estar jogando no mais alto nível, o zagueiro, com 35 anos, tem salários muito altos e não faz parte dos planos futuros da equipe francesa.

O brasileiro gostaria de permanecer na Europa para jogar a Copa do Mundo de 2022, mas seu futuro está indefinido: é improvável que gigantes europeus ofereçam um contrato longo para um jogador de 35 anos.

Fernandinho já foi apontado por Pep Guardiola como "um dos maiores da história do City." O treinador já declarou publicamente que espera contar com o volante para a temporada 2020/21, que já declarou desejar encerrar a carreira no Velho Continente.

No entanto, o brasileiro já substituto definido: Rodri, contratado pelo City no início desta temporada, tem características semelhantes ao volante. Isso poderia acelerar uma possível liberação de Fernandinho.

Willian vive uma situação diferente: com 31 anos, ainda pode render em alto nível por um bom tempo. Com o relativamente distante de conquistar títulos, ao menos neste momento, uma possível liberação seria um caminho para que o brasileiro conseguisse chegar ao seu final de carreira brigando no mais alto patamar.

Caso Willian fique livre no mercado, não faltarão interessados pelo futebol do atacante: segundo seu ex-treinador Mircea Lucescu, a estaria interessada no brasileiro. Além disso, especulações afirmam que o Barça monitora a situação do jogador.