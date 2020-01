Guardiola confia em renovação de Fernandinho: "Um dos maiores da história do City"

Aos 34 anos, Fernandinho tem apenas mais seis meses de contrato com o Manchester City, mas ambas as partes desejam ma permanência do volante

Desde 2013 vestindo a camisa do , Fernandinho se vê próximo de renovar o seu contrato com o clube inglês. E essa parece ser a vontade de todos - do jogador, do clube e do treinador Pep Guardiola. Questionado sobre o assunto, o técnico espanhol rasgou elogios ao brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

“Ele conhece a opinião que temos sobre o que ele fez no clube. Ele é um dos melhores jogadores que este clube teve em toda a sua história”, disse Guardiola ao ser questionado sobre uma possível renovação de Fernandinho com o Manchester City.

Na atual temporada o jogador passa por uma nova experiência após ser deslocado do meio campo para a zaga. Volante desde o início da carreira, Fernandinho passou a atuar na linha de defesa do time de Guardiola após as chegadas de Rodrigo e Mahrez.

Mais artigos abaixo

"Na defesa, vejo o jogo de uma maneira diferente", disse. "Está sendo muito legal, as orientações que recebi de Pep foram muito boas. Jogar na Premier League aos 34 anos é uma motivo de orgulho. Muitos jogadores queriam estar experimentando o que estou experimentando", concluiu o brasileiro.

O City ocupa a segunda posição no campeonato inglês e em fevereiro encara o pela primeira partida das oitavas de final da Champios League.