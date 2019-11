Willian e Fabián não renovam e estariam esperando o Barça no mercado da bola, diz Mundo Deportivo

Willian (31) e Fabian (23) atrasaram as ofertas de renovação que e Nápoles colocaram na mesa para combater a ofensiva que está se preparando para os clubes de verão das principais ligas europeias. Barça está interessado em ambos, embora o compromisso andaluz esteja mais de acordo com o projeto que eles estão preparando para a juventude. Em Stamford Bridge, eles querem prolongar duas temporadas e mais uma opção para o brasileiro, enquanto no clube italiano procuram proteger o internacional espanhol de qualquer maneira.

Fabián, para Barça, fica de cara feia. O jogador já lida com ofertas para deixar a Série A e, diante do clima interno tenso em Nápoles, o antigo Betis tomou a decisão de restringir a oferta de renovação napolitana, focar no futebol e procurar uma saída no tempo. O Barça conhece esse cenário e já está indo bem, apesar de conhecer a competição de outros clubes importantes.

O andaluz gosta de Barça há muito tempo. Abidal, secretário técnico do Barça, já o espionava ao vivo mais de uma vez, como antes de Lecce no Stadio Comunale. O jogador conhece o interesse, mas não quer tomar medidas firmes por enquanto. A guerra interna que é vivida no clube pode precipitar sua marcha. O empate napolitano na Liga dos Campeões contra o Salszburg acendeu a centelha de um conflito de solução difícil. Irritado, o presidente Aurélio de Laurentis forçou seus jogadores a se concentrarem uma semana para retificar o percurso esportivo. O modelo recusou. Uma revolta que o líder não gostou nada. O novo jogo contra o em casa já era um divórcio total.

Antes de tudo explodir, o presidente propôs a Fabian renovar seu contrato que expira em 2023. A idéia era estendê-lo para garantir uma cláusula de rescisão superior a 100 milhões de euros. Hoje, não tem preço oficial. A proposta foi no verão, mas as negociações, que já eram lentas, pararam. Isso significa a ausência de um preço de transferência que na se arrisca a ser de 60 milhões. Em 2018, o Betis cobrou 30.

Além de Fabián Ruiz, outro jogador que está na órbita do Barça e que está em situação semelhante à do meia espanhol é o fim do Chelsea Willian. O brasileiro, que estava na agenda do Barça nos últimos dois verões, encerra seu contrato com a equipe 'blue' em junho de 2020, que pode começar a negociar com outro clube a partir de 1º de janeiro.

Mais artigos abaixo

Embora o Chelsea esteja interessado em mantê-lo e já tenha colocado sobre a mesa uma oferta de renovação de dois anos mais uma opção para tentar convencê-lo, no momento, Willian não tem pressa em assinar a proposta de renovação do Chelsea. O brasileiro está muito confortável em Londres e se sente valorizado no time 'azul', mas nunca escondeu sua ilusão de assinar pelo Barça.

Sabendo que qualquer possibilidade de contratação como jogador do Barça estaria livre de contrato, Willian esperará para ver como os eventos se desenrolam nos próximos meses e se Barça faz alguma coisa firme para contratá-lo.

Além da oferta de renovação do Chelsea e do interesse do Barça, o Turin também tem Willian à vista, mas, no momento, não fez uma proposta.