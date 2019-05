Fernandinho na Copa América: é preciso separar o joio do trigo

Fabinho merecia muito, muito mais a convocação, mas não podemos tratar o veterano do Manchester City com desdém

Dos 23 convocados por Tite para disputar a , Fernandinho talvez tenha sido o alvo de maior crítica por parte de torcedores e jornalistas. Muitas foram justas, outras nem tanto e uma ou outra descabível. É preciso separar o "joio do trigo" na hora de analisar o polêmico retorno do volante de 34 anos à seleção brasileira.

Fabinho merecia muito mais. Muito. A discussão, sinceramente, poderia ser encerrada com uma única afirmação: é titular com méritos do time que joga o melhor futebol na temporada. Mas precisamos ir além. O camisa 3 do é mais jovem (25 anos), mais versátil e, principalmente, esteve presente em praticamente todas as convocações depois da da .

Por que Tite, que desde os tempos do bate na tecla da "sequência" e do "merecimento", abriu mão de Fabinho? Arrisco dizer que optou pelo veterano jogador do exatamente por... ser veterano. A preferência em trabalhar com atletas mais rodados também sempre esteve presente no dia a dia do treinador. Os mais novos, verdade seja dita, nunca foram vistos com muita animação.

A necessidade e a pressão para vencer a Copa América dentro de casa com certeza influenciaram a comissão técnica na hora da escolha da lista. Aos 34 anos, Miranda é outro ótimo exemplo. Há meses é reserva na , mas ainda é um nome de extrema confiança na seleção, sendo um dos líderes do grupo. No caso de Fernandinho, a situação se torna ainda mais contestável pelo fato de estar em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento colateral medial - ficou fora dos dos últimos quatro jogos.

Repito: Fabinho merecia muito mais. Dito isso, não podemos de forma alguma ignorar tudo aquilo que volante do Manchester City representa. É disparado um dos titulares mais respeitados por Pep Guardiola e dono de uma regularidade absurda no futebol inglês. Com um currículo altamente vitorioso, tem todas as credencias de um jogador de seleção.