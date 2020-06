Thiago Silva tem salário como fator decisivo para seu futuro: Milan, PSG ou Fluminense?

O contrato do zagueiro com o PSG acaba no final de junho e ele ainda não renovou; seus ex-clubes o querem, mas a questão financeira é um empecilho

Com contrato perto do fim no , Thiago Silva pode deixar o PSG após oito anos no clube, que até demonstra um interesse em renovar com o zagueiro de 35 anos, desde que ele aceite receber menos. E a questão salarial é justamente o maior entrave para o interesse de outros times.

Thiago Silva não tem só um dos maiores salários da clube mas também de toda a França. Anualmente, ele recebe 14 milhões de euros (quase 80 milhões de reais). Segundo o jornal Footmercato, ele aceitou uma redução salarial para seguir no PSG, mas nada foi oficializado ainda.

Embora ele e sua famíia gostem da cidade, Thiago Silva pode optar por deixar o clube parisiense após 30 de junho, quando o contrato se encerra. Caso ele deixe Paris, dois clubes aparecem como prováveis destinos para o zagueiro: Milan e Fluminense, curiosamente dois ex-clubes da carreira do jogador.

Poucos meses depois de convencer Zlatan Ibrahimovic à voltar para a Lombardia, o poderia fazer um movimento parecido para ter Thiago Silva novamente. A transferência para a pode agradar o brasileiro, que ainda pensa em disputar a de 2022.

O zagueiro atuou no Milan entre 2009 e 2012 e Paulo Tonietto, empresário do atleta, já deixou em aberto esta possibilidade: "No futebol tudo é possível, mas temos que esperar, por causa da pandemia, para ver o que vai acontecer. Ele tem uma admiração muito grande pelo Milan, foram anos que marcaram sua carreira. Ele sabe do grande carinho dos torcedores".

O também sonha com o retorno de Thiago Silva, mas para isso acontecer, a redução salarial deveria ser ainda maior. Ele nunca escondeu o carinho que tem pelo Tricolor Carioca e diversas vezes já declarou que gostaria de encerrar a carreira nas Laranjeiras.

Nos últimos dias, torcedores do lotaram as redes sociais do zagueiro com pedidos para que ele voltasse ao clube. Fred, veterano ídolo que voltou ao clube, pediu que a torcida aumente o número de sócios-torcedores e lotassem as redes sociais de Thiago Silva com pedidos de volta.

"Vamos ser sócio-torcedor, vai que o presidente se organiza logo e traz o Monstro, Thiago Silva. Vamos dar essa moral, todo mundo ser sócio-torcedor. Thiagão, nós estamos te esperando, irmão! Vamos entupir a rede do homem", disse o novo camisa 9 do Fluminense.