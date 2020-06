Thiago Silva volta para o Fluminense? Zagueiro do PSG dá esperança

Desde que Fred sugeriu, a torcida está invadindo as contas do jogador pedindo seu retorno

Depois da volta de Fred ao Fluminense, o torcedor tricolor se empolgou - com um empurrãozinho do atacante - a agora está pedindo que o zagueiro Thiago Silva retorne às Laranjeiras.

Em uma transmissão ao vivo pela TV , logo após ter sua contratação anunciada pelo Tricolor, Fred mandou um recado para o jogador do dizendo que o estava esperando no : "Galera, vou dar uma dica para vocês rapidinho, estou falando e me veio à cabeça. Vamos ser sócio-torcedor, vai que o presidente se organiza logo e traz o Monstro, Thiago Silva. Vamos dar essa moral, todo mundo ser sócio-torcedor. Thiagão, nós estamos te esperando, irmão! Vamos entupir a rede do homem". E isso bastou para que os torcedores acataram o pedido do atacante.

Desde o recado de Fred, o zagueiro viu as redes sociais se encheram com pedidos para que ele retornasse ao Fluminense, em sua grande maioria acompanhados da #VoltaMonstro.

O próprio zagueiro nunca escondeu o carinho que tem pelo Flu e o desejo de encerrar sua carreira lá. E, somado à isso e para empolgar ainda mais o torcedor, em sua conta do Instagram, Thiago compartilhou um vídeo gravado pela tia de sua esposa, com uma máscara do Fluminense, dizendo que o recado de Fred estava dado. "Seja sócio e vem monstro", disse Tia Lili, marcando a conta do zagueiro na postagem.

O presidente tricolor, Mário Bittencourt nunca escondeu o desejo de levar o zagueiro de volta ao Rio de Janeiro e, incluisve, em abril deste ano, Thiago chegou a ser procurado pelo Flu para saber de sua situação, uma vez que está perto do final de seu contrato com o PSG - clube que defende desde 2012.

Ao mesmo tempo, o próprio Bittencourt já disse que o capitão do time francês não pretende voltar ao antes de 2022, já que tem a esperança de poder colocar no currículo uma terceira .

Thiago Silva deixou o Fluminense em 2009, após três temporadas com a camisa tricolor, ao todo foram 146 jogos e 14 gols. Desde que deixou as Laranjeiras o zagueiro defendeu o por mais três temporadas e seguiu para o PSG, onde já está em sua oitava temporada.

E teve até gente criando teorias sobre a mensagem de Fred: