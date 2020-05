Thiago Silva e PSG: zagueiro quer ficar, mas o clube o deixa esperando

"Amamos o clube, a cidade e a França", diz esposa do jogador; contrato do brasileiro termina em 30 de junho

Com contrato acabando em 30 de junho, Thiago Silva deseja permanecer no por mais tempo. Quem garante é Isabelle Silva, esposa do zagueiro.

"Thiago é muito ligado ao , à torcida e à . Se a aventura continuar ou não no PSG, vamos voltar a Paris para ver nossos amigos de novo", disse ela em entrevista ao jornal local Le Parisien.

"Para nós seria ótimo continuar no PSG. Amamos o clube, a cidade, a França. Aqui foi o lugar em que nossos filhos cresceram. Adoraríamos continuar nossas carreiras em Paris", completou.

O problema é que enquanto Thiago Silva dá sinais de que deseja permanecer, o PSG ainda não formalizou uma proposta de renovação. Tudo ficou ainda pior com a pandemia do novo coronavírus.

"No momento não sabemos nada sobre este assunto. Tudo parou por causa da Covid-19. Não sabemos nem quando vamos retornar a Paris. Estamos no escuro, como todos os outros", lamentou Isabelle, que está com o marido e os filhos no Rio de Janeiro desde meados de março.

Thiago Silva, 35 anos, chegou ao PSG em 2012 e conquistou a sete vezes. Mesmo com o futuro incerto, ele foi bastante aproveitado na temporada antes da paralisação, atuando em 30 jogos.

Retorno ao ?



O clube rossonero, de onde Thiago saiu rumo a Paris em 2012, é apontado como um dos possíveis destinos do zagueiro caso o acordo com o PSG não seja mesmo renovado.

"No futebol tudo é possível, mas temos que esperar o que vai acontecer por causa da pandemia", disse Paulo Tonietto, agente do atleta, em entrevista ao MilanNews.



"Ele tem uma grande admiração pelo Milan, e os anos que ele passou lá marcaram a sua carreira. Ele conhece o grande carinho que os fãs têm por ele", concluiu.