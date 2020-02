Os maiores salários do Francês: Neymar, Mbappé e Thiago Silva lideram

Com o TOP 10 inteiramente dominado pelo PSG, veja de quem são os dez maiores salários da Ligue 1

O é o time mais poderoso da , fato confirmado pelo ranking feito pelo L'Equipe com os maiores salários do Francês. Os jogadores da equipe parisiense ocupam as 11 primeiras posições da lista.

Com salário médio de € 820 mil (aproximadamente R$ 3,75 milhões), o PSG é seguido por Mônaco, com média de € 220 mil (R$ 1 milhão) e Olympique de Marseille, com média de € 212 mil (R$ 970,6 mil). Enquanto o ocupa a última posição, com média de € 24 mil (R$ 110 mil).

O jogador mais bem pago da é Neymar, muito a frente do segundo colocado Mbappé, que aparece como francês mais bem pago do país. Para completar o pódio, outro brasileiro, o zagueiro Thiago Silva.

Confira o ranking em valores brutos, sem acréscimo de eventuais bônus:

Neymar (PSG) - € 3,06 milhões (R$ 14 milhões) Kylian Mbappé (PSG - € 1,91 milhão (R$ 8,7 milhões) Thiago Silva (PSG) - € 1,5 milhão (R$ 6,9 milhões) Edinson (PSG) - € 1,345 milhão (R$ 6,16 milhões) Marquinhos (PSG) - € 1,2 milhão (R$ 5,5 milhões) Marco Verratti (PSG) - € 1,2 milhão (R$ 5,5 milhões) Angel Di Maria (PSG) - € 1,1 milhão (R$ 5 milhões) Keylor Navas (PSG) - € 1 milhão (4,6 milhões) Mauro Icardi (PSG) - € 800 mil (R$ 3,66 milhões) Leandro Paredes (PSG) - € 750 mil (R$ 3,43 milhões)

Com salário de € 650 mil (R$ 2,97 milhões), Ben Yedder, do Mônaco, ocupa a 12ª colocação e é o mais bem pago fora do PSG.

Quanto aos técnicos, o mais bem pago é Thomas Tuchel, também do PSG, com salário de € 620 mil (R$ 2,8 milhões). Depois dele estão André Villas-Boas, do Olympique de Marseille, com € 400 mil (R$ 1,8 milhão) e Paulo Sousa, do , e Robert Moreno, do Mônaco, com € 280 mil (R$ 1,3 milhão).