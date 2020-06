Thiago Silva põe Flu 'de lado': "ainda tenho objetivos na Europa"

O zagueiro disse ter muito carinho pelo Tricolor, mas que não pretende voltar ainda

Depois de animar a torcida do em diversas ocasiões, dando motivos para que acreditassem em sua volta para as Laranjeiras, Thiago Silva deu um passo para trás. Em uma live, o zagueiro afirmou não pensar em sair da Europa ainda.

Sem esconder o carinho que tem pelo Tricolor, Thiago Silva, em entrevista para a revista Caras, adiou a volta ao , mesmo que não deva ter seu vínculo com o PSG renovado, e desanimou a esperançosa torcida carioca. "Todo mundo sabe do carinho que tenho pelo Fluminense, tive o episódio da tuberculose e eles abriram as portas. Tenho uma gratidão eterna por isso, mas ainda tenho objetivos na Europa a serem cumpridos. Espero que eu possa cumpri-los o mais rápido possível", disse.

A campanha para que Thiago voltasse ao Fluminense se intensificou depois que outro ídolo voltou ao clube. Em sua live de apresentação, o atacante Fred estimulou a torcida a pedir o zagueiro no clube. Depois disso, o jogador do chegou a se associar ao clube, dando mais esperanças ainda. Mas, pelo menos por enquanto, ele parece ter colocado o ponto final.

O staff do jogador acredita que ele ainda tenha mercado na Europa, que deve ser aproveitado antes do retorno ao Brasil, que, quando acontecer, deve ser definitivo, uma vez que o jogador já tem 35 anos.

E pode ser que o zagueiro já tenha destino no Velho continente para depois do término de seu contrato com o PSG, no final de junho. Thiago tem sido ligado ao , outro clube pelo qual ele já atuou. Além de seguir na Europa, as possibilidades financeiras dos italianos também deve ser mais atrativa que a do Fluminense, permitindo que o zagueiro tenha um salário maior do que no Brasil.

Por enquanto, nada é certo e nenhuma proposta foi apresentada ao zagueiro, o que ainda deixa uma pontinha de esperança ao torcedor tricolor. O sonho é de que o jogador de três Copas do Mundo ainda jogue no clube antes de se aposentar, quem sabe até fazendo dupla com um dos maiores entusiastas de sua contratação: Fred.