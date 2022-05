Por que Salah saiu de campo na final da Copa da Inglaterra?

Neste sábado (14), um dos principais atacantes do Liverpool, Mohamed Salah, saiu ainda no primeiro tempo da final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, o que preocupa aos torcedores dos Reds sobre a condição de jogo do egípcio para a final da Champions League, em 28 de maio.

Aos 33 minutos de jogo, Diogo Jota entrou no lugar de Salah e especulações começaram a se desenvolver nas redes sociais sobre o que pode ter acontecido com o jogador, mas, até o momento, não houve nenhuma confirmação.

No momento de sua saída, sentiu incômodo na coxa. No entanto, o ocorrido pode não ser tão grave, já que Salah saiu andando de campo.

O jogador havia relatado sobre expectativa para a final da Champions League contra o Real Madrid, em jogo que marcaria a "vingança" do Liverpool após duelo em que o egípcio saiu machucado na final da Liga dos Campeões de 2017/18, lesionado logo aos 30 minutos daquele primeiro tempo.

Nesta edição, novamente contra o Real Madrid, a torcida dos Reds espera que o jogador possa atuar e fazer a diferença para a equipe inglesa, e assim possa levar mais uma taça europeia para a galeria do Liverpool.