Liverpool planeja reforços pontuais para 2020/21: quem pode chegar?

Jurgen Klopp busca fortalecer seu elenco com algumas novas chegadas; veja as especulações

O , hoje, é campeão inglês, europeu e mundial, além de ser considerado o melhor time do mundo na atualidade.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Depois de uma temporada fantástica, onde os Reds conquistaram pela primeira vez a Premier League - e encerraram uma fila de 30 anos por um título nacional -, a equipe comandada por Jurgen Klopp já olha para o futuro.

Mais times

Mesmo que o próprio alemão admita que o Liverpool não vai ser tão ativo na janela de transferências, devido ao impacto financeiro da crise do coronavírus Covid-19, isto não impede o clube de realizar contratações pontuais e fortalecer seu elenco em áreas estratégicas.

Enquanto garotos como Neco Williams, Curtis Jones e Harvey Elliott, entre outros, devem ganhar mais espaço, os Reds devem realizar uma ou duas transferências para trazer novas peças para Klopp.

Confira alguns nomes especulados!

Quem pode chegar no Liverpool em 2020-21?

O principal ponto fraco do fortíssimo elenco do Liverpool está certamente no banco de reservas: o clube é dependente de seus principais jogadores em certas áreas e não tem peças de reposição confiáveis neste momento.

O ataque é o principal ponto que preocupa o torcedor: existe uma queda enorme em qualidade se compararmos Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino com seus reservas. Divock Origi é querido por torcedores, mas pouco fez em 2019-20, enquanto Xherdan Shaqiri jogou muito pouco. Takumi Minamino, recém-contratado, deve ganhar mais espaço.

Harvey Elliott, que ganhou bons minutos no final desta temporada, tem potencial, mas ainda é muito jovem (acabou de completar 17 anos). Enquanto isso, Rhian Brewster retorna de um empréstimo ao Swansea onde impressionou e Harry Wilson também deve retornar do Bournemouth.

Antes da pandemia, o principal foco do Liverpool era a contratação de outro atacante: Timo Werner estava nos planos, mas com o impacto financeiro, acabou assinando com o rival Chelsea.

Alternativas existem: o Liverpool já sondou atletas como Leon Bailey ( ) e Samuel Chukwueza ( ) no passado, além de ter mostrado interesse em Adama Traoré, grande destaque do . No entanto, nenhum destes nomes parece provável.

Os Reds devem persistir utilizando Origi, dar mais minutos a Minamino e oportunidades para Brewster e Elliott na próxima temporada. A única possibilidade que parece mais real é Harvey Barnes, estrela do City. O jovem agrada ao perfil que o clube procura e um acordo não é impossível.

Segundo apuração da Goal, Thiago Alcântara ( de Munique), muito especulado como possível reforço do clube, é um nome quase impossível: o Liverpool está satisfeito com opções como Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e Curtis Jones no banco de reservas.

Outras carências do grupo são um reserva para Andy Robertson, único lateral esquerdo do elenco, bem com um substituto para Dejan Lovren, que deve deixar a equipes. Jovens promissores como Jamal Lewis ( ), Lloyd Kelly (Bournemouth) e Konstantinos Tsimikas ( ) agradam.

Enquanto isso, Ryan Sessegnon ( ), Emerson Palmieri ( ) e Raphael Guerreiro ( ) já foram considerados no passado, mas são muito caros para as pretensões do Liverpool neste momento.

Quem pode sair do Liverpool em 2020-21?

Com a saída de Adam Lallana confirmada para o , o outro nome de destaque que já está fazendo as malas é Dejan Lovren, cujo destino será o , por 12 milhões de euros.

Mais artigos abaixo

Xherdan Shaqiri, que só entrou em campo uma vez desde janeiro, é outro que pode deixar o clube, caso apareça alguma proposta vantajosa. O contrato de Nathaniel Clyne também já foi embora com o final de seu vínculo com a equipe.

Alguns jogadores que voltam de empréstimo também estarão no mercado: Louis Karius, Harry Wilson, Marko Grujic, Ben Woodburn, Sheyi Ojo, Nathaniel Phillips e Herbie Kane.