Presidente do Bayern defende Neuer e diz que Ter Stegen na seleção alemã “é piada”

Uli Hoeness mostrou-se revoltado com a possibilidade de ver o arqueiro do Barcelona ocupando a titularidade no time de Joachim Low

Ex-jogador e atual presidente do de Munique, Uli Hoeness lançou críticas para todos os lados na tentativa de defender o goleiro de seu time, Manuel Neuer: criticou o Marc-Andre Ter Stegen, arqueiro do Barça que vem dizendo abertamente que deseja ser titular da seleção teutônica, atacou a imprensa no país e até mesmo a federação alemã (DFB).

Ter Stegen vem apresentando atuações decisivas nos últimos anos. Na última terça-feira (18), contra o , talvez tenha feito a sua exibição mais espetacular em uma noite europeia pelo : fez quatro defesas de extrema dificuldade, inclusive um pênalti batido por Marco Reus. Após o empate sem gols, a titularidade da seleção alemã voltou a ser tema – para a revolta de Hoeness.

“Isso é uma piada”, disse para a Sport 1. “Não acho legal como a imprensa de Munique lida com este tem. A imprensa na ocidental apoia o Marc-Andre (Ter Stegen) com exagero, como se ele já tivesse vencido 17 Copas do Mundo”, disse o dirigente, depois da vitória por 3 a 0 dos Bávaros sobre o , pela primeira rodada da fase de grupos da .

#ChampionsLeague | El penal atajado por Ter Stegen a Marco Reus.pic.twitter.com/UUmljRxoqh — Juan Quinto (@JuanQuinto_GT) September 17, 2019

“E eu não vejo este apoio por parte da imprensa no sul da Alemanha em relação a Manuel. Não é legal trazer este tema para o público. Ele (Ter Stegen) não tem razão para jogar. É diferente com goleiros, do que é para outros jogadores, porque você não pode ficar mudando”.

Hoeness lembrou também da aposentadoria forçada de jogadores do Bayern em relação à seleção alemã – Mats Hummels, que hoje voltou ao Borussia Dortmund, Jerome Boateng e Thomas Muller – para fazer críticas à federação de futebol do país (DFB).

“A hierarquia precisa ser clara, precisam dizer: Manuel Neuer é o número um. Ele tem sido o melhor goleiro do mundo por muitos anos (...) Ele ficou lesionado durante um tempo, mas agora está claro que apenas ele pode ser o número um quando voltar à sua antiga forma. E agora ele voltou”.

“Eu esperava mais apoio da DFB. Nós sempre temos problemas com a DFB. Primeiro foi a saída de três jogadores nossos, e agora o mesmo com Manuel Neuer”.

“Não é legal permitir que um companheiro de equipe vá a público e diga algo que ele tenha que falar somente com Joachim Low”.