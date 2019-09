Ter Stegen reclama de ser reserva de Neuer na Alemanha: 'fico um pouco maluco'

Após indicação ao The Best, o goleiro titular do Barcelona ressaltou o desejo em se tornar titular da seleção da Alemanha no lugar de Neuer

Considerado um dos melhores goleiros da atualidade, Ter Stegen é forte candidato a vencer o prêmio de melhor goleiro do mundo. O alemão foi indicado ao prêmio ao lado dos brasileiros Alisson, do , e Ederson, do . Ainda assim, o titular incontestável do , no entanto, continua sendo a sombra de Manuel Neuer na seleção da .

Uma situação que não o preocupa, embora o arqueiro reconheça que às vezes fica maluco com a circunstância em questão. Em entrevista à T-Online, Ter Stegen disse: “É claro que isso me deixa um pouco maluco. Você faz o seu melhor e não está onde deseja. No entanto, acho que, com o tempo, encontrei uma resposta para mim".

Porém, o alemão ressaltou o desejo de se tornar o goleiro titular da seleção, caso mereça a posição, segundo ressaltou: “Estabeleci minhas prioridades. Quero ter sucesso e o grande objetivo que tenho é ser o goleiro titular do país, mas não a qualquer preço. O futebol é uma coisa, mas a humanidade é mais importante. Quero poder me olhar no espelho e dizer: 'Você trabalhou honestamente e chegou abertamente as suas ambições. Você foi justo e não jogou por fora”.

Questionado se atuar fora da Alemanha teria influenciado em não ser o goleiro número um da seleção, Ter Stegen rebateu: "Sinceramente, não acho motivo melhor do que jogar em um dos maiores clubes do mundo. Além disso, a experiência de jogar no exterior me deixou melhor. Não me arrependo”.

Por fim, em relação a indicação ao The Best, Ter Stegen disse: “É um reconhecimento das minhas próprias realizações, e também pelos pequenos ou grandes esforços que são feitos todos os dias no treinamento para melhorar”, e seguiu. “Basicamente, você precisa dizer que agora nós três somos indicados, mas há muito mais goleiros ao redor do mundo que jogam em um nível incrivelmente alto e fazem um trabalho fantástico”.