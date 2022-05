Ten Hag faz alerta a Guardiola e Klopp ao assumir o Manchester United

Novo técnico do Manchester United para a próxima temporada, o holandês Erik Ten Hag foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (23) pelos Red Devils.

Com a Premier League da atual temporada tendo o título disputado entre o Liverpool de Jurgen Klopp, e o Manchester City de Pep Guardiola, o técnico Erik Ten Hag afirmou em entrevista que admira os dois treinadores, mas deixou um recado sobre a era construída pelos dois, com City e Liverpool figurando entre os três primeiros lugares do Campeonato Inglês nas últimas quatro temporadas.

"Nesse momento, eu admiro os dois. Eles realmente jogam um futebol fantástico, mas você sempre vê que uma era pode chegar ao fim", afirmou o holandês.

Com um estilo de jogo ofensivo em sua passagem pelo Ajax, Erik Ten Hag destacou a sua ideia de "entreter" os torcedores com esse estilo, e assim conquistar bons resultados.

"Quero construir uma equipe que lute uns pelos outros, que seja unificada e que obterá resultados. Também estamos jogando no Teatro dos Sonhos. Queremos entreter", declarou o técnico.

Erik Ten Hag chega como esperança para uma temporada melhor para o Manchester United, que não conseguiu a classificação para a próxima edição da Champions League. Os Red Devils ficaram apenas na 6ª colocação da competição, e disputará a Europa League na próxima temporada.