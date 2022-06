Cuiabá 1 x 0 Corinthians: Dourado vence, deixa o Z-e, e deixa o Timão com a lideraça ameaçada

Termina o jogo na Arena Pantanal!!

O Cuiabá vence o Corinthians por 1 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão! Uendel fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Timão segue na liderança, com 18 pontos, mas pode ser ultrapassado por Palmeiras e Atlético-MG. Já o Dourado deixa a zona de rebaixamento e sobe para o 15º lugar, com 11 pontos marcados.

Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Juventude, enquanto o Cuiabá joga em casa contra o RB Bragantino.