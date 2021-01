Bahia 2 x 1 Corinthians: Tricolor vence e deixa a zona de rebaixamento

O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, na noite desta quinta-feira (28), em partida atrasada válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto e Ramírez fizeram os gols do Tricolor, enquanto Gabriel descontou para o Alvinegro.

Com o resultado, o Bahia sai do Z-4 e fica em 16º lugar, com 35 pontos marcados. Já o Corinthians cai para o nono lugar, com 45 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Vasco, enquanto o Timão descansa no fim de semana e só volta a atuar contra o Ceará.