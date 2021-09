Atlético-MG x Sport AO VIVO: siga em tempo real o jogo do Campeonato Brasileiro

Para encarar o líder do Brasileirão, o Sport, em 19º lugar, retoma o esquema com dois zagueiros. Já no meio, Hernanes volta de suspensão e será titular, no lugar de Zé Welison. No ataque, Paulinho Moccelin retorna para formar trio com Tréllez e Mikael.

Ao entrar em campo hoje, o atacante Mikael vai completar 5️⃣0️⃣ jogos com a camisa rubro-negra. Mais um #LeãoDaBase que vai construindo sua história no Clube. Parabéns pela marca! pic.twitter.com/l8nugSFQRS — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 18, 2021