Saiba como se definirá o título sul-americano em caso de empate entre Brasil e Argentina nos 90 minutos regulamentares

Brasil e Argentina duelam pelo título da Copa América de 2021 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Enquanto os brasileiros tentam manter a hegemonia no continente, os argentinos tentam quebrar um jejum de 28 anos sem títulos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para isso, as duas equipes contam com craques e um poderio ofensivo muito grande. Do lado brasileiro, Neymar lidera a equipe em busca de mais uma conquista. Já o time argentino tem Leo Messi como principal jogador - o camisa 10 está em busca de seu primeiro título com a seleção.

Mas o que acontece em caso de empate no tempo regulamentar? Tem prorrogação na final da Copa América?

Qualquer que seja o empate (0 a 0, 1 a 1, 2 a 2 e por aí vai), a decisão do título entre Brasil e Argentina na final da Copa América vai para a prorrogação. Serão dois minutos de 15 minutos cada para as seleções buscarem a vitória. Se o empate persistir, teremos pênaltis no Maracanã.

Nesta Copa América, o Brasil ainda não precisou dos pênaltis para avançar no mata-mata. A última decisão de penalidades da seleção brasileira foi nas quartas de final da Copa América de 2019, contra o Paraguai. Na oportunidade, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Marquinhos e Willian converteram seus pênaltis para o Brasil (Roberto Firmino perdeu). Alisson defendeu uma cobrança paraguaia.

A seleção argentina, por outro lado, chegou na decisão da Copa América 2021 após vencer a Colômbia nos pênaltis na semifinal da competição. O goleiro Emiliano Martínez foi o grande destaque do time, defendendo três cobranças dos adversários e garantindo a vaga na final para o time de Lionel Scaloni.