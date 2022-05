Tem prorrogação na final da Champions League?

A grande decisão será neste sábado (28), mas o que acontece em caso de empate nos 90 minutos?

Um dos eventos esportivos mais esperados de todos os anos está chegando. Neste sábado (28), às 16h (de Brasília), Liverpool e Real Madrid se enfrentam pela grande final da Liga dos Campeões, e grande parte das atenções dos amantes de futebol já estão voltadas para a decisão.

A Champions League atrai os olhares de torcedores mundo afora durante toda a sua disputa, e ainda mais durante a final, que decide o melhor time da Europa na temporada. Sempre esperando um jogão, reunindo o melhor que o esporte tem a oferecer, é inegável que algumas pessoas cheguem a torcer pelo empate no tempo regulamentar para que, assim, tenhamos a prorrogação e, consequentemente, um pouquinho mais de jogo. Mas isso adianta na Liga dos Campeões?

A final da Liga dos Campeões é decidida em um jogo único, em campo neutro (nesta temporada, Liverpool e Real vão se enfrentar no Stade de France, em Paris). Assim, nenhuma das duas equipes entra em campo com qualquer tipo de vantagem, o que leva à pergunta: o que acontece em caso de empate?

Tem prorrogação na final da Liga dos Campeões?

A resposta é sim, a Champions League pode ser decidida na prorrogação, assim como acontece em outras fases de mata-mata da competição. Desta forma, caso os 90 minutos (mais acréscimos) terminem empatados, as equipes disputam mais dois tempos de 15 minutos na decisão - caso o empate persista, aí a decisão vai para a disputa de pênaltis.

Nesta temporada, o Real Madrid, para chegar à grande final, precisou disputar a prorrogação duas vezes. Nas quartas de final passou pelo Chelsea no tempo extra, e pelo Manchester City na semifinal. O Liverpool, por outro lado, conseguiu se resolver no tempo regulamentar em todas as fases disputadas até aqui.