Tem prorrogação e pênaltis no mata-mata da Copinha 2023?

A final da Copinha segue a mesma regra de todas as outras fases eliminatórias

Dia 25 de janeiro é, tradicionalmente, o dia da final de uma das competições mais amadas do Brasil: a Copa São Paulo de Futebol Jr, a famosa Copinha. E, em 2023, isso não é diferente. Desta vez, Palmeiras e América-MG se enfrentam em busca do título.

Uma pergunta muito frequente em jogos mata-mata, principalmente decisões, tem a ver com o empate no tempo normal. Caso a final da Copinha termine com placar igual, o que acontece? Como será decidido o campeão? A GOAL te explica.

Tem prorrogação e pênaltis na final da Copinha?

Segundo o regulamento da FPF, organizadora da Copinha, em caso de empate na decisão, o título será decidido através da disputa de pênaltis entre as duas equipes, sem necessidade da disputa da prorrogação ou tempo extra.

Essa regra, aliás, é válida para todas as fases eliminatórias da Copinha, que sempre decidem o empate em disputa de penalidades.